Aura Network | AURA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Aura Network Hızlı Proje Tanıtımı
Aura Network, küresel NFT'lerin benimsenmesini hızlandırmak için oluşturulmuş kapsamlı bir ekosisteme sahip, ölçeklenebilir, çevik ve zahmetsiz bir Katman-1 blok zinciridir.Aura Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AURA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAURA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAURA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000