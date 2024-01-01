AUR | AUR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AUR Hızlı Proje Tanıtımı
AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies.
AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.AUR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AUR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAUR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAUR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000