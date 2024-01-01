AtPay | ATPAY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AtPay Hızlı Proje Tanıtımı
@Pay, hem Fiat hem de Kripto para birimleri için bir BNPL ve Ödeme ağ geçididir. Ekosistemimizde hem kullanıcılar hem de yatırımcılar, zamanında geri ödemeyi ve kripto benimsemeyi teşvik eden @Pay ödül programı aracılığıyla mal alıp sattıkları için ödüllendirilir. Yatırımcılar, aracı borsalara ve off-ramp'e ihtiyaç duymadan fiat'a yerleşirken kripto ödemelerini de kabul edebilirler.AtPay geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ATPAY Token MEXC'de
MEXC Borsası, AtPay (ATPAY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ATPAY
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıATPAY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıATPAY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000