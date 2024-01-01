AtPay geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

@Pay, hem Fiat hem de Kripto para birimleri için bir BNPL ve Ödeme ağ geçididir. Ekosistemimizde hem kullanıcılar hem de yatırımcılar, zamanında geri ödemeyi ve kripto benimsemeyi teşvik eden @Pay ödül programı aracılığıyla mal alıp sattıkları için ödüllendirilir. Yatırımcılar, aracı borsalara ve off-ramp'e ihtiyaç duymadan fiat'a yerleşirken kripto ödemelerini de kabul edebilirler.