Cosmos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Cosmos, Tendermint ekibi tarafından zincirler arası etkileşimi destekleyen, çok sayıda bağımsız paralel blok zincirinden oluşan heterojen bir ağdır. birbirinden izole blok zinciri değeri adası sorununu çözme ve değer ağına bir köprü kurulması.