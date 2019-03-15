Cosmos | ATOM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cosmos Hızlı Proje Tanıtımı
Cosmos, Tendermint ekibi tarafından zincirler arası etkileşimi destekleyen, çok sayıda bağımsız paralel blok zincirinden oluşan heterojen bir ağdır. birbirinden izole blok zinciri değeri adası sorununu çözme ve değer ağına bir köprü kurulması.Cosmos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıATOM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıATOM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-03-15
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.1 USDT
Maksimum Arz236,000,000