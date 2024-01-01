Astra DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Astra DAO, pasif ve aktif yatırımcıları ve içerik üreticileri hedefleyen, Ethereum üzerine inşa edilmiş, merkeziyetsiz ve gözetim altında olmayan otomatikleştirilmiş bir kripto varlık dağıtıcıdır.