Astra DAO | ASTRADAO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Astra DAO Hızlı Proje Tanıtımı
Astra DAO, pasif ve aktif yatırımcıları ve içerik üreticileri hedefleyen, Ethereum üzerine inşa edilmiş, merkeziyetsiz ve gözetim altında olmayan otomatikleştirilmiş bir kripto varlık dağıtıcıdır.Astra DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ASTRADAO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıASTRADAO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıASTRADAO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz130,000,000,000,000