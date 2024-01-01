ASTRA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Astra Protocol, Web3 için merkeziyetsiz bir KYC Platformudur ve uyumluluğun yeni nesil teknolojisine sahiptir. Uygulamamız, anonimlikten ödün vermeden 150'den fazla ülke için finansal düzenleme standartlarını ve 300'den fazla yaptırım ve izleme listesini kripto endüstrisine getiriyor.