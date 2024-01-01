ASTRA | ASTRA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ASTRA Hızlı Proje Tanıtımı
Astra Protocol, Web3 için merkeziyetsiz bir KYC Platformudur ve uyumluluğun yeni nesil teknolojisine sahiptir. Uygulamamız, anonimlikten ödün vermeden 150'den fazla ülke için finansal düzenleme standartlarını ve 300'den fazla yaptırım ve izleme listesini kripto endüstrisine getiriyor.ASTRA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ASTRA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıASTRA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıASTRA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000