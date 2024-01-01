ASTO | ASTO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ASTO Hızlı Proje Tanıtımı
Altered State Machine (ASM) is a decentralised protocol for Non-Fungible Intelligence (NFI) - bringing users and developers the ability to create, own, trade, and train AI agent via NFTs, to power up the metaverse.ASTO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıASTO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıASTO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,384,000,000