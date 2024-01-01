Australian Safe Shepherd geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Australian Safe Shepherd, kötü şöhretli safemoon'dan çatallanan bir meme tokenidir. Token tamamen topluluk odaklıdır ve daha yeni piyasaya sürülmüştür. Her işlemde PancakeSwap LP'sinde otomatik olarak likidite oluşturmaya devam eder.