Australian Safe Shepherd | ASS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Australian Safe Shepherd Hızlı Proje Tanıtımı
Australian Safe Shepherd, kötü şöhretli safemoon'dan çatallanan bir meme tokenidir. Token tamamen topluluk odaklıdır ve daha yeni piyasaya sürülmüştür. Her işlemde PancakeSwap LP'sinde otomatik olarak likidite oluşturmaya devam eder.Australian Safe Shepherd geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıASS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıASS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000,000,000