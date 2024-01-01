AS Monaco geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$ASM, AS Monaco'nun tek resmi Fan Tokeninin™ adıdır. Fan Token™ hiçbir zaman süresi dolmayan bir dijital varlıktır ve size belirli resmi kulüp kararlarında oy kullanma hakkının yanı sıra takımınıza benzeri görülmemiş erişim ve daha önce görülmemiş inanılmaz deneyimler yaşama imkanı sunar.