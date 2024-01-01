AS Monaco | ASM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AS Monaco Hızlı Proje Tanıtımı
$ASM, AS Monaco'nun tek resmi Fan Tokeninin™ adıdır. Fan Token™ hiçbir zaman süresi dolmayan bir dijital varlıktır ve size belirli resmi kulüp kararlarında oy kullanma hakkının yanı sıra takımınıza benzeri görülmemiş erişim ve daha önce görülmemiş inanılmaz deneyimler yaşama imkanı sunar.AS Monaco geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıASM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıASM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000