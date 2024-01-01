Artyfact | ARTY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Artyfact Hızlı Proje Tanıtımı
Artyfact, en son oyun teknolojilerini ve yenilikçi GameFi etkinliklerini birleştiren yeni nesil bir oyun metaverse'idir.Artyfact geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ARTY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıARTY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARTY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz25,000,000