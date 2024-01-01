ARIX | ARIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ARIX Hızlı Proje Tanıtımı
ARIX token, tarafların iş yapmasına ve ARIX platformunda gelir elde etmesine olanak tanıyan, gelir getiren bir coin'dir. Alım satım tamamlandıktan sonra gelirler otomatik olarak ARIX token sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır.ARIX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ARIX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıARIX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz102,500,000