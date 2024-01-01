ARIX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ARIX token, tarafların iş yapmasına ve ARIX platformunda gelir elde etmesine olanak tanıyan, gelir getiren bir coin'dir. Alım satım tamamlandıktan sonra gelirler otomatik olarak ARIX token sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır.