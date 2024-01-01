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Areon Network, kendi Proof of Area blockchain teknolojisini geliştirerek daha hızlı ve daha güvenilir işlem, daha gerçek bir metaverse deneyimi sunar ve kullanıcılarımızı sadakat programları ile ödüllendirmeyi amaçlayan yeni nesil bir blockchain teknolojisidir. (POA) protokolü AREA'dır ve Areon Network, Proof of Area'nın (POA) yaratıcısıdır. Amacımız, kripto insanlarının daha güvenli, daha hızlı ve daha ekonomik bir kripto deneyimi yaşamasıdır.