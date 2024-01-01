Areon Network | AREA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Areon Network Hızlı Proje Tanıtımı
Areon Network, kendi Proof of Area blockchain teknolojisini geliştirerek daha hızlı ve daha güvenilir işlem, daha gerçek bir metaverse deneyimi sunar ve kullanıcılarımızı sadakat programları ile ödüllendirmeyi amaçlayan yeni nesil bir blockchain teknolojisidir. (POA) protokolü AREA'dır ve Areon Network, Proof of Area'nın (POA) yaratıcısıdır. Amacımız, kripto insanlarının daha güvenli, daha hızlı ve daha ekonomik bir kripto deneyimi yaşamasıdır.Areon Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AREA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAREA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAREA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000