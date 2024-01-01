ARCH | ARCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ARCH Hızlı Proje Tanıtımı
Archimedes deneysel bir borç verme ve ödünç alma platformudur. Curve gibi AMM'lerin üzerine inşa ediyoruz. Borç Verenlere (Likidite Sağlayıcılar) sürdürülebilir daha yüksek APY'ler kazanmaları için, Borç Alanlara (Kaldıraç Alanlar) OUSD gibi getiri sağlayan stabil coinlerin 10 katına kadar getiri elde etmeleri için platform sunuyoruz. Likidite Sağlayıcılar, Archimedes 3CRV/lvUSD havuzlarına varlık sağlar ve faiz alır. Protokol, ARCH tokenleri ve stabil coinler gibi farklı varlıklara faiz öder.ARCH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ARCH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıARCH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARCH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000