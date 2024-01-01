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ARCH | ARCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

ARCH Hızlı Proje Tanıtımı

Archimedes deneysel bir borç verme ve ödünç alma platformudur. Curve gibi AMM'lerin üzerine inşa ediyoruz. Borç Verenlere (Likidite Sağlayıcılar) sürdürülebilir daha yüksek APY'ler kazanmaları için, Borç Alanlara (Kaldıraç Alanlar) OUSD gibi getiri sağlayan stabil coinlerin 10 katına kadar getiri elde etmeleri için platform sunuyoruz. Likidite Sağlayıcılar, Archimedes 3CRV/lvUSD havuzlarına varlık sağlar ve faiz alır. Protokol, ARCH tokenleri ve stabil coinler gibi farklı varlıklara faiz öder.
ARCH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ARCH Token MEXC'de

MEXC Borsası, ARCH (ARCH) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ARCH alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ARCH satın almak veya MEXC ARCH ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ARCH tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ARCH vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıARCH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARCH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
ARCH Fiyat HesaplayıcıARCH Satın Alma

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