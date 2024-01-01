ARBUZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ARBUZ'un ana fikri ve görevi, TON'da bir numaralı topluluk olmak, popülerleştirme ve eksik olan alanları, hizmetleri ve ürünleri doldurma yoluyla içinde bir sinerji etkisi yaratmaktır.