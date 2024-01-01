ARBUZ | ARBUZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ARBUZ Hızlı Proje Tanıtımı
ARBUZ'un ana fikri ve görevi, TON'da bir numaralı topluluk olmak, popülerleştirme ve eksik olan alanları, hizmetleri ve ürünleri doldurma yoluyla içinde bir sinerji etkisi yaratmaktır.ARBUZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ARBUZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıARBUZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARBUZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,989,898,000