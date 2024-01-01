ArbiPad | ARBI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ArbiPad Hızlı Proje Tanıtımı
ARB2.0 (AR Builder), içeriği, kaynakları ve işlemleri birbirine bağlayan Gelişmiş ve Yenilikçi AR içerik üretim platformudur.ArbiPad geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ARBI Token MEXC'de
MEXC Borsası, ArbiPad (ARBI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ARBI
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ArbiPad satın almak veya MEXC ARBI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ArbiPad tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ARBI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıARBI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıARBI
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000,000