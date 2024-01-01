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Arbitrum, Ethereum üzerinde çalışan en büyük katman-2 blok zincirlerinden biridir. Arbitrum ekosisteminin arkasındaki geliştirici olan Offchain Labs ekibi, Çarşamba günü iki Arbitrum blok zincirini yönetmek için tasarlanmış yeni bir token olan $ARB'yi airdrop ile veya belirli kişilere ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.