Arbitrum | Arb Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Arbitrum Hızlı Proje Tanıtımı
Arbitrum, Ethereum üzerinde çalışan en büyük katman-2 blok zincirlerinden biridir. Arbitrum ekosisteminin arkasındaki geliştirici olan Offchain Labs ekibi, Çarşamba günü iki Arbitrum blok zincirini yönetmek için tasarlanmış yeni bir token olan $ARB'yi airdrop ile veya belirli kişilere ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.Arbitrum geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıARB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000