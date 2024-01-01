AstroPepeX | APX1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AstroPepeX Hızlı Proje Tanıtımı
AstroPepeX, Ethereum üzerinde ChatGPT tarafından oluşturulan bir AI Meme tokenidir.AstroPepeX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
APX1 Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAPX1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAPX1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz65,000,000,000