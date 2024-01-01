Apartment Token | APT1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Apartment Token Hızlı Proje Tanıtımı
Meta evrenler, sanal gayrimenkule yatırım yapmak ve sanal dünyada arsa ve ev satın almak isteyenler için yeni yatırım fırsatları sunuyor ve gayrimenkul meta evren dünya görüşü aracılığıyla daha çeşitli değerler yaratmak isteyen insanlar dijital dünyanın bir gayrimenkul varlığı olan NFT kartlarını satın alıyor ve kiralıyor. MetaGround'un sanal dünyasında, bölgesel koleksiyonlar olarak sınıflandırılan gayrimenkul varlık NFT kartları doğrudan satın alınabilir. Pazardaki alıcılar/satıcılarla alım satım yapabilir. MetaGround NFT kartları, nadirliğine göre derecelendirilir. Kullanıcılar, NFT kartlarını, her bir bölgedeki en yüksek puanlı gayrimenkule sahip olmak ve buna göre kar elde etmek için öğeler veya NFT kartlarının bir kombinasyonu (yeniden geliştirme) şeklinde yükseltebilir.
Daha sonra güncellenecek olan Metaground meta evren dünyasında, sahip olduğunuz yüksek dereceli emlak NFT kartı, satın alma veya mayın arazileri önceliği verilir. Meta evren dünyasında emlak NFT kartıyla bina inşa etmenize olanak tanır.Apartment Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
APT1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAPT1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAPT1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000