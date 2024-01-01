Aptos | APT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Aptos Hızlı Proje Tanıtımı
Aptos, dApp gelişimi için Move programlama dilini ve sanal makinesini (MoveVM) kullanan bir Proof of Stake (PoS) Katman 1 blok zinciridir. APT, ağ ücretleri, doğrulayıcı staking ve yönetim için yerel tokendir.Aptos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
APT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAPT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAPT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,007,589,983.9