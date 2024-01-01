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Aptos, dApp gelişimi için Move programlama dilini ve sanal makinesini (MoveVM) kullanan bir Proof of Stake (PoS) Katman 1 blok zinciridir. APT, ağ ücretleri, doğrulayıcı staking ve yönetim için yerel tokendir.