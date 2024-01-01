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Moon Uygulaması, Injective projeleri için kullanımı kolay bir Launchpad ve bireysel kullanıcılara yönelik Alım Satım Bot Uygulamasıdır.