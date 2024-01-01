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APFC | APFC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

APFC Hızlı Proje Tanıtımı

APF, uzun adıyla Agrární půdní fond s.r.o., Çek Cumhuriyeti'nde bir yatırımcı, bir emlak komisyoncusu ve tarım arazisi tüccarları arasındaki işbirliğinden doğan bir girişim olarak ortaya çıkmıştır. Şu anda, APF GROUP çatısı altında öncelikle tarım arazisi yatırımları yapılmaktadır. APF Group varlıkları tarafından desteklenen APFC (APF Coin), tarım arazisi satın almak ve tarımla ilgili menkul kıymetlere ve kripto para birimlerine yatırım yapmak için kullanılacaktır.
APFC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

APFC Token MEXC'de

MEXC Borsası, APFC (APFC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de APFC alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak APFC satın almak veya MEXC APFC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAPFC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıAPFC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000
APFC Fiyat HesaplayıcıAPFC Satın Alma

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