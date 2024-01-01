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APF, uzun adıyla Agrární půdní fond s.r.o., Çek Cumhuriyeti'nde bir yatırımcı, bir emlak komisyoncusu ve tarım arazisi tüccarları arasındaki işbirliğinden doğan bir girişim olarak ortaya çıkmıştır. Şu anda, APF GROUP çatısı altında öncelikle tarım arazisi yatırımları yapılmaktadır. APF Group varlıkları tarafından desteklenen APFC (APF Coin), tarım arazisi satın almak ve tarımla ilgili menkul kıymetlere ve kripto para birimlerine yatırım yapmak için kullanılacaktır.