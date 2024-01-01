APFC | APFC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
APFC Hızlı Proje Tanıtımı
APF, uzun adıyla Agrární půdní fond s.r.o., Çek Cumhuriyeti'nde bir yatırımcı, bir emlak komisyoncusu ve tarım arazisi tüccarları arasındaki işbirliğinden doğan bir girişim olarak ortaya çıkmıştır. Şu anda, APF GROUP çatısı altında öncelikle tarım arazisi yatırımları yapılmaktadır. APF Group varlıkları tarafından desteklenen APFC (APF Coin), tarım arazisi satın almak ve tarımla ilgili menkul kıymetlere ve kripto para birimlerine yatırım yapmak için kullanılacaktır.APFC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAPFC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıAPFC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000