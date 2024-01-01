APED geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$APED, klasik bir meme tokeninden daha fazlasıdır; Ethereum ağındaki tüm Ape'ler için bir birlik sembolüdür. Ape'ler, güçleri ve ortak bir amaç için birlikte çalışma yetenekleriyle tanınırlar. Bu tam olarak $APED'in temsil ettiği şeydir, büyüki zamanın testine dayanacak bir şey yaratmak için topluluktaki tüm Ape'leri bir araya getirir.