APED | APED Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
APED Hızlı Proje Tanıtımı
$APED, klasik bir meme tokeninden daha fazlasıdır; Ethereum ağındaki tüm Ape'ler için bir birlik sembolüdür. Ape'ler, güçleri ve ortak bir amaç için birlikte çalışma yetenekleriyle tanınırlar. Bu tam olarak $APED'in temsil ettiği şeydir, büyüki zamanın testine dayanacak bir şey yaratmak için topluluktaki tüm Ape'leri bir araya getirir.APED geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
APED Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAPED
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAPED
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000