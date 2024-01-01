ApeCoin | APE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ApeCoin Hızlı Proje Tanıtımı
APE, yönetişim ve fayda tokeni olarak APE ekosisteminde hizmet veren ve ApeCoin DAO tarafından yayınlanan bir ERC-20 tokenidir. Token sahipleri, DAO'nun Ekosistem Fonu tahsisleri, yönetim kuralları, projeler, ortaklıklar ve çok daha fazlasına teklifler sunabilir ve oy verebilir.ApeCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
APE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAPE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAPE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000