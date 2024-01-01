ApeCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

APE, yönetişim ve fayda tokeni olarak APE ekosisteminde hizmet veren ve ApeCoin DAO tarafından yayınlanan bir ERC-20 tokenidir. Token sahipleri, DAO'nun Ekosistem Fonu tahsisleri, yönetim kuralları, projeler, ortaklıklar ve çok daha fazlasına teklifler sunabilir ve oy verebilir.