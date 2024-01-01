APCG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AllPay Coin Platformu, özelleştirilmiş bir süreç ve maliyetle benzersiz ödeme hizmetleri sağlamayı taahhüt etmektedir. Aracı katılımcıların mevcut rollerini, güncel ödeme sisteminde yapısal olarak meydana gelen akıllı sözleşmeler ve kripto para ödemeleriyle değiştirecektir.