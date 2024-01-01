ANTT | ANTT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ANTT Hızlı Proje Tanıtımı
Antara Raiders & Royals, Arap efsanelerinin zengin dokusunu en son blok zinciri teknolojisiyle birleştiren çığır açan bir medya ötesi projedir. Eski bir Arap kahramanı olan Antara Ibn Shaddad'ın destansı hikayesini bugünün seyircisi için yeniden canlandırıyor.
Projenin ekosistemi bir blok zinciri yapısı ve Clash of Clans benzeri bir savaş oyunu, bir NFT koleksiyonu ve bir kısmı NFT'ler tarafından finanse edilen 45 milyon dolar bütçeli ilk büyük Hollywood filminden oluşuyor. Bu yenilikçi yaklaşım sadece sevilen bir hikayeye yeni bir soluk getirmekle kalmıyor, aynı zamanda eğlence alanında yeni bir çığır açıyor.
Antara, blockchain teknolojisinden yararlanarak, katılımcıları hikayenin bir parçasına sahip olmaya davet ediyor. Geleneksel ekranın ötesine geçerek izleyicileri dinamik ve etkileşimli bir şekilde meşgul eden sürükleyici deneyimler sunuyor.ANTT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıANTT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıANTT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz120,000,000