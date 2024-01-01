ANML | ANML Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ANML Hızlı Proje Tanıtımı
Animal Concerts projesi, meta evren üzerinde Yeni Nesil Canlı Yayın Etkinlikleri inşa ediyor. Dünya çapındaki hayranlar ve sanatçılar adına müzik endüstrisinde devrim yaratan bir projedir: Animal Concerts projesi, A listesinde yer alan sanatçılarla meta evren üzerinde canlı konserler vermek, NFT’ler aracılığı ile işbirliği yürütmek ve reklam gelirleri ile sanatçıların nakit akışını artırmak amacıyla geliştirildi. Busta Rhymes, Future, Alicia Keys, Billy Ray Cirus ve Snoop Dogg gibi isimler şimdiden projeye dahil oldu ve birçok ünlü isim projeye dahil olmak için sıraya girdi.ANML geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıANML
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıANML
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz12,500,000,000