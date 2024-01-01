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Animal Concerts projesi, meta evren üzerinde Yeni Nesil Canlı Yayın Etkinlikleri inşa ediyor. Dünya çapındaki hayranlar ve sanatçılar adına müzik endüstrisinde devrim yaratan bir projedir: Animal Concerts projesi, A listesinde yer alan sanatçılarla meta evren üzerinde canlı konserler vermek, NFT’ler aracılığı ile işbirliği yürütmek ve reklam gelirleri ile sanatçıların nakit akışını artırmak amacıyla geliştirildi. Busta Rhymes, Future, Alicia Keys, Billy Ray Cirus ve Snoop Dogg gibi isimler şimdiden projeye dahil oldu ve birçok ünlü isim projeye dahil olmak için sıraya girdi.