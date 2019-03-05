Ankr Token | ANKR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ankr Token Hızlı Proje Tanıtımı
Ankr, veri merkezleri, bilgisayarlar ve uç cihazlardaki atıl bilgi işlem gücünü kullanan dağıtık bilgi işleme platformudur. Bilgi işlem gücü pazarı, bulut tabanlı paylaşım ekonomisinin önünü açarak tedarikçilere ve kullanıcılara büyük kolaylık ve avantajlar sağlar. Ankr, kullanıcılara daha ucuz, daha güvenli ve daha iyi performans gösteren bir bulut hizmeti sunmak için konteynerler, Kubernetes, blok zinciri ve güvenilir donanım kullanmaktadır. Ankr ekibinde çok sayıda ardışık girişimci ve kıdemli mühendis bulunmaktadır. Büyük teknoloji şirketleri SAP, Telefonica ve DigitalOcean ile uygulamayı daha da genişletecek stratejik bir iş birliği sağlandı.Ankr Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıANKR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıANKR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-03-05
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0066 USDT
Maksimum Arz10,000,000,000