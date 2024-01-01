ANIMAL ARMY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Animal Army, dünyanın her bir köşesine ulaşacak ve pek çok şey için bir sembol olacaktır. Anonim toplulukların ve meme severlerin gücü sayesinde meme büyüsünün gerçek gücünün bir kanıtıdır. Şimdi gücü geri alma ve dünyaya Animal Army'nin gerçek gücünü gösterme zamanı.