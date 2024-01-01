ANIMAL ARMY | ANIMAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ANIMAL ARMY Hızlı Proje Tanıtımı
Animal Army, dünyanın her bir köşesine ulaşacak ve pek çok şey için bir sembol olacaktır. Anonim toplulukların ve meme severlerin gücü sayesinde meme büyüsünün gerçek gücünün bir kanıtıdır. Şimdi gücü geri alma ve dünyaya Animal Army'nin gerçek gücünü gösterme zamanı.ANIMAL ARMY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıANIMAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıANIMAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000