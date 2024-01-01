ANDY | ANDY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ANDY Hızlı Proje Tanıtımı
ANDY, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.ANDY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ANDY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıANDY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıANDY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz960,000,000