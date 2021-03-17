Anchor geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Anchor Wallet, kullanıcıların Anchor tokenlerini (ANCT) doğrudan satın alabilecekleri ve Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi başlıca kripto paralarla swap edebilecekleri güvenli, web tabanlı bir dijital cüzdandır.