Anchor | ANC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Anchor Hızlı Proje Tanıtımı
Anchor Wallet, kullanıcıların Anchor tokenlerini (ANCT) doğrudan satın alabilecekleri ve Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi başlıca kripto paralarla swap edebilecekleri güvenli, web tabanlı bir dijital cüzdandır.Anchor geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ANC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıANC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıANC
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2021-03-17
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000