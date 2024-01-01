AMP | AMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AMP Hızlı Proje Tanıtımı
Amp, herhangi bir gerçek dünya uygulaması için hızlı ve verimli aktarımları kolaylaştırmak üzere tasarlanmış evrensel bir teminat tokenidir.AMP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AMP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAMP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAMP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz99,444,125,026