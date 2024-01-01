AMP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Amp, herhangi bir gerçek dünya uygulaması için hızlı ve verimli aktarımları kolaylaştırmak üzere tasarlanmış evrensel bir teminat tokenidir.