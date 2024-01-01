AMB | AMB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AMB Hızlı Proje Tanıtımı
Ambrosus Network blok zinciri ve AMB tokeni tarafından desteklenen AirDAO, tek bir gösterge panosu aracılığıyla erişilebilen yenilikçi, kullanıcı dostu dApp'lerden oluşan bir ekosistemdir.AMB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AMB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAMB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAMB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,500,000,000