AltLayer geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AltLayer, açık ve merkezi olmayan bir rollup protokolüdür. AltLayer, (OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, vb. gibi herhangi bir rollup yığınından döndürülen) rollup'ları alan ve restaking mekanizmasından yararlanarak onlara gelişmiş güvenlik, merkeziyetçilik, birlikte çalışabilirlik ve kripto-ekonomik hızlı sonlandırma sağlayan Restaked Rollups adlı yeni bir fikri bir araya getirmektedir.