AltLayer | ALTLAYER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AltLayer Hızlı Proje Tanıtımı
AltLayer, açık ve merkezi olmayan bir rollup protokolüdür. AltLayer, (OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, vb. gibi herhangi bir rollup yığınından döndürülen) rollup'ları alan ve restaking mekanizmasından yararlanarak onlara gelişmiş güvenlik, merkeziyetçilik, birlikte çalışabilirlik ve kripto-ekonomik hızlı sonlandırma sağlayan Restaked Rollups adlı yeni bir fikri bir araya getirmektedir.AltLayer geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ALTLAYER Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıALTLAYER
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıALTLAYER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000