ArchLoot | ALT0 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ArchLoot Hızlı Proje Tanıtımı
ArchLoot, olağanüstü oynanışı ve NFT varlıklarının arkasındaki benzersiz altyapısıyla tüm gamefi dinamiklerini değiştirmeye çalışan bir UGC oyna kazan oyunudur. Temel olarak bir oyuncu, farklı parçalarla (çeşitli nadirlik, istatistik, görünüm ve becerilere sahip NFT'ler) kendi profilini bir araya getirir ve ardından maceraya başlar.ArchLoot geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ALT0 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıALT0
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALT0
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000