AptosLaunch Token | ALT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AptosLaunch Token Hızlı Proje Tanıtımı
AptosLaunch, Aptos Zinciri üzerine inşa edilmiş, Aptos Web 3.0 Ekonomisine güç veren topluluk odaklı bir Launchpad platformudur. En güvenli ve en ölçeklenebilir Katman 1 blok zinciri olan Aptos'un likidite artırma yeteneğiyle kripto projelerini güçlendirmeye devam ediyor.AptosLaunch Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıALT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000