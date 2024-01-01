Alephium | ALPH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Alephium Hızlı Proje Tanıtımı
Alephium, parçalı tasarımı, UTXO tabanlı akıllı sözleşmeleri ve enerji tasarruflu Proof-of-Less-Work mutabakat algoritması ile Katman-1 standartlarını yeniden tanımlayarak 10k TPS'ye kadar güvenli ölçeklenebilirlik sağlar. Mevcut gelişen dApp'ler, hizmetler, cüzdanlar ve bir köprü ekosistemi ile birlikte artık kullanımda!Alephium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ALPH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıALPH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALPH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000