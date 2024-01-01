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Alephium, parçalı tasarımı, UTXO tabanlı akıllı sözleşmeleri ve enerji tasarruflu Proof-of-Less-Work mutabakat algoritması ile Katman-1 standartlarını yeniden tanımlayarak 10k TPS'ye kadar güvenli ölçeklenebilirlik sağlar. Mevcut gelişen dApp'ler, hizmetler, cüzdanlar ve bir köprü ekosistemi ile birlikte artık kullanımda!