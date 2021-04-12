Alpaca Finance | ALPACA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Alpaca Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Alpaca Finance, Binance Akıllı Zincir üzerindeki ilk kaldıraçlı likidite madenciliği protokolüdür.Alpaca Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ALPACA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıALPACA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALPACA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-12
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz188,000,000