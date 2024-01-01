Akropolis | AKRO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Akropolis Hızlı Proje Tanıtımı
Akropolis, borç alma ve borç verme de dahil olmak üzere birikim yapmak ve birikimleri büyütmek maksadıyla özerk bir finansal ekosistem sağlamayı amaçlayan Ethereum tabanlı merkeziyetsiz finans protokolü işleten bir şirkettir.Akropolis geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAKRO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAKRO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000