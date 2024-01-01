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Akropolis, borç alma ve borç verme de dahil olmak üzere birikim yapmak ve birikimleri büyütmek maksadıyla özerk bir finansal ekosistem sağlamayı amaçlayan Ethereum tabanlı merkeziyetsiz finans protokolü işleten bir şirkettir.