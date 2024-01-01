AKITAX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Akitavax, diğer meme paralarında sunulan teknolojilere farklı yaklaşımlar getiren topluluk odaklı ve meme tabanlı kripto para birimi projesidir. Akitavax ortak bir meme token projesi olarak oluşturulmamıştır. Projeyle ilgili tüm kritik kararlar kurucular tarafından verilir fakat tüm meraklıları sosyal ve sanatsal hareketimize katkıda bulunmaya dahil etmeyi amaçlayan topluluk meme token projesi olarak geliştirilmiştir.