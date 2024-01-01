AKITAX | AKITAX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AKITAX Hızlı Proje Tanıtımı
Akitavax, diğer meme paralarında sunulan teknolojilere farklı yaklaşımlar getiren topluluk odaklı ve meme tabanlı kripto para birimi projesidir. Akitavax ortak bir meme token projesi olarak oluşturulmamıştır. Projeyle ilgili tüm kritik kararlar kurucular tarafından verilir fakat tüm meraklıları sosyal ve sanatsal hareketimize katkıda bulunmaya dahil etmeyi amaçlayan topluluk meme token projesi olarak geliştirilmiştir.AKITAX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAKITAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAKITAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000