AKITA INU,meme token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AKITA INU, tokenlerin 1/2'sinin Vitalik Buterin'e gönderildiğini ve diğer yarısının Uniswap havuzunda kilitlendiğini ve anahtarlarının yakıldığını iddia eden %100 merkeziyetsiz topluluk deneyidir ...