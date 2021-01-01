AKITA INU,meme token | AKITA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AKITA INU,meme token Hızlı Proje Tanıtımı
AKITA INU, tokenlerin 1/2'sinin Vitalik Buterin'e gönderildiğini ve diğer yarısının Uniswap havuzunda kilitlendiğini ve anahtarlarının yakıldığını iddia eden %100 merkeziyetsiz topluluk deneyidir ...AKITA INU,meme token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAKITA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı秋田犬
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-01-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000