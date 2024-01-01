AiMalls geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AiMalls, teknoloji harikası Yapay Zeka tarafından desteklenen ve Gerçek Dünya Kullanım Örnekleri ile fayda tokeni AIT tarafından desteklenen İlk Tokenize E-Ticaret platformudur. AiMalls, SEC tarafından tescil edilmiş ve CertiK tarafından denetlenmiştir. Geleneksel alışveriş deneyimlerinin ötesine geçerek satıcı ve alıcıları üstün verimlilik ve müşteri memnuniyetinin olduğu kusursuz bir dijital platformda birleştirir.