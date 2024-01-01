AiMalls | AIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AiMalls Hızlı Proje Tanıtımı
AiMalls, teknoloji harikası Yapay Zeka tarafından desteklenen ve Gerçek Dünya Kullanım Örnekleri ile fayda tokeni AIT tarafından desteklenen İlk Tokenize E-Ticaret platformudur. AiMalls, SEC tarafından tescil edilmiş ve CertiK tarafından denetlenmiştir. Geleneksel alışveriş deneyimlerinin ötesine geçerek satıcı ve alıcıları üstün verimlilik ve müşteri memnuniyetinin olduğu kusursuz bir dijital platformda birleştirir.AiMalls geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz850,000