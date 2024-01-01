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AiRight, yapay zeka tarafından desteklenen hepsi bir arada bir platformdur ve içerik üreticilerin fikirlerini zincir üstü telif hakkı ile korurken yapay zeka tarafından oluşturulan çarpıcı sanat eserleri ve NFT'ler üretmelerine yardımcı olur. Ana odak noktası, yapay zeka eserlerini telif hakları yoluyla güvende tutmak ve saygınlığını korumaktır.