AIRB | AIRB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AIRB Hızlı Proje Tanıtımı
Ultimate Web3 Bet & Earn Platform BillionAir, size olağanüstü oyun ve bahis kombinasyonundan elde edilen gelirden pay alma şansı veren güvene dayalı olmayan ve emniyetli bir blok zinciri ekosistemidir.AIRB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIRB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIRB
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıAIRB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000