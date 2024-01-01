PlayMasterAi | AIPLAY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PlayMasterAi Hızlı Proje Tanıtımı
PlayMasterAI, kullanıcıların yapay zekanın yardımıyla anında oyunlar oluşturmasını ve kazan-kazan ortamında çok oyunculu deneyimlerin keyfini çıkarmasını sağlayarak GameFi ekosisteminde devrim yaratan, yapay zeka odaklı heyecan verici bir projedir.PlayMasterAi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAIPLAY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAIPLAY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000