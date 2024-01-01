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PlayMasterAI, kullanıcıların yapay zekanın yardımıyla anında oyunlar oluşturmasını ve kazan-kazan ortamında çok oyunculu deneyimlerin keyfini çıkarmasını sağlayarak GameFi ekosisteminde devrim yaratan, yapay zeka odaklı heyecan verici bir projedir.