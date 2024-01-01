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AIGPT projesi, kullanıcılara yenilikçi, eğlenceli ve akıllı bir yaratma yöntemi sunmayı amaçlayarak, herkesin yapay zeka kullanarak kişiselleştirilmiş ifadeler ve görüntüler oluşturmasına ve bunları benzersiz NFT tokenlerine dönüştürmesine olanak tanımaktadır. "Pepe Projesi"nden esinlenen AIGPT, gelişmiş doğal dil işleme teknolojisi ile görüntü oluşturma teknolojisini bir araya getirerek kullanıcılar için yepyeni bir dijital sanat deneyimi yaratacak.