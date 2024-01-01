AIDOGEXLM | AIDOGEXLM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AIDOGEXLM Hızlı Proje Tanıtımı
AIDOGE, Stellar Network'teki bir varlıktır. Tokenlerin %100'ü topluluğa aittir. AIDOGE tokenlerini bulundurarak, günlük kâr payı ve haftalık airdrop alacaklardır. AIDOGE, toplam arzın %30'una kadarı, haftada yaklaşık %1 oranında yakılacaktır.AIDOGEXLM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAIDOGEXLM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAIDOGEXLM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz95,000,000,000