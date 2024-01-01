AIDOGE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AIDOGE deflasyonist bir tokendir. AIDOGE ekosistem uygulamaları tarafından kullanılır. Toplam arzı 210.000.000.000.000.000 tokendir. AIDOGE, Arbitrum topluluğundaki herkese aittir ve aynı zamanda AIDOGE hikayesinin gelecekteki bölümlerinin kilidini açmak için gerekli bir anahtardır.