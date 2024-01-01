Creative codes | AICREA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Creative codes Hızlı Proje Tanıtımı
Creative codes, Gamefi ve NFT alanında oyun geliştirme ve online bağlantı sağlayarak kullanıcıların kazanç elde edebileceği bir projedir.Creative codes geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAICREA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAICREA
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz33,000,000,000