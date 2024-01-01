AICoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AICoin, yapay zeka ve blok zincir teknolojisinin kesişimine odaklanan blok zincir tabanlı bir projedir. AICoin'in ekosistemi, diğerlerinin yanı sıra AICoin Chat, AICoin Wallet, AICoinNFT, AICoin Exchange ve AICoinDAO dahil olmak üzere bir dizi ürün ve hizmetleri içerir. AI ve kriptonun faydalarını herkese sunup daha merkeziyetsiz, şeffaf ve verimli bir dünya yaratmayı amaçlamaktadır.