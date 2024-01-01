AICoin | AICOIN1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AICoin Hızlı Proje Tanıtımı
AICoin, yapay zeka ve blok zincir teknolojisinin kesişimine odaklanan blok zincir tabanlı bir projedir. AICoin'in ekosistemi, diğerlerinin yanı sıra AICoin Chat, AICoin Wallet, AICoinNFT, AICoin Exchange ve AICoinDAO dahil olmak üzere bir dizi ürün ve hizmetleri içerir. AI ve kriptonun faydalarını herkese sunup daha merkeziyetsiz, şeffaf ve verimli bir dünya yaratmayı amaçlamaktadır.AICoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AICOIN1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAICOIN1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,250,000,000