SingularityNET | AGIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SingularityNET Hızlı Proje Tanıtımı
SingularityNET, küresel olarak erişilebilir AI pazarı sayesinde herkesin AI hizmetlerini kolayca "oluşturmasına, paylaşmasına ve bunlardan para kazanmasına" olanak tanıyan, blok zinciri destekli bir platformdur.
SingularityNET pazarı aracılığıyla kullanıcılar, platformun yerel fayda tokeni olan AGIX'i kullanarak çok çeşitli yapay zeka hizmetlerine göz atabilirler, bunları test edebilirler ve satın alabilirler. Ayrıca pazar, yapay zeka geliştiricilerinin yapay zeka araçlarını yayınlamak, satmak ve performanslarını kolayca izlemek için kullanabilecekleri bir satış noktasıdır.
SingularityNET'in arkasındaki ekip, "dünyanın en etkileyici robotu" olarak tanımlanan ve Sophia olarak bilinen bir yapay zekanın geliştirilmesine öncülük etti. SingularityNET'in amacı, Sophia'nın insan dilini tam olarak anlayabilmesini sağlamak ve sonunda "gelişmiş genel zeka" olarak bilinen bir duruma, yani insan düzeyinde yapay zekaya (veya ötesine) ulaşması umulan bir yapay zeka çerçevesi olan "OpenCog"u geliştirmeye devam etmektir. ).SingularityNET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAGIX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAGIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000